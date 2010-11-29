Строитель домов для хакасских погорельцев заплатит 11 миллионов за взятку чиновнику

Суд рассмотрел первое уголовное дело в отношении гендиректора фирмы, которая строила дома для погорельцев в Хакасии. Как пояснили в республиканском следственном управлении Следственного комитета, учредителя и генерального директора ООО «Черногорск отделстрой» Василия Смольникова признали виновным в передаче взятки инженеру «Управления капитального строительства» (УКС).

С июня по декабрь 2015 года ООО «Черногорск отделстрой» заключило несколько госконтрактов на восстановление в поселке Шира домов, которые сгорели 12 апреля 2015 года во время катастрофических пожаров. Еще во время строительства субподрядчики компании устраивали забастовку из-за задержек и невыплаты заработной платы. Фирмой заинтересовалась прокуратура, а затем стало известно, что руководитель компании Василий Смольников лично передал инженеру УКС Юрию Протасову взятку 200 тыс. рублей, чтобы тот подписал документы на оплату работ. Позднее стало известно, что Василия Смольникова заподозрили в присвоении 17 млн рублей. Предприниматель попытался сбежать из страны, но его депортировали из Таиланда.

Накануне суд рассмотрел дело о взятке и признал вину мужчины. Его наказали штрафом в размере 11 млн рублей. Кроме этого, в течение двух лет предприниматель не сможет заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере) еще не дошло до суда.