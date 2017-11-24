Новые перекрытия и бесплатный фильм с Хворостовским: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске в четверг, 30 ноября.

В четверг в городе немного похолодает: столбики уличных термометров опустятся до −8°C. Синоптики обещают, что будет пасмурно и небольшой снег.

С сегодняшнего дня до января перекроют участок ул. Бограда в центре города. До 20 января нельзя будет проехать от ресторана «Фон Барон» (ул. Бограда, 21) до ул. Перенсона. Этот участок перекроют в четверг в 18:00 — там начнется подготовка к Новому году.

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Зато проехать на лыжный стадион «Ветлужанка» станет проще. В 20:00 откроют правую полосу улицы Елены Стасовой, которую на месяц закрывали из-за ремонта труб. Движение на участке от заправки на ул. Елены Стасовой, 65г до спортивной базы «Страйкбольный клуб» (ул. Елены Стасовой, 66) полностью возобновят.

В четверг красноярцы смогут спросить специалистов Росреестра о долевом строительстве и регистрации гаражей. С 11:00 до 12:00 в управлении проведут горячую линию. Задавать вопросы можно по телефону 274-93-73.

Красноярцам бесплатно покажут фильм с Дмитрием Хворостовским в главной роли. Фильм-концерт «Музыкальная одиссея в Петербурге» начнется в 19:30 в Mori cinema (ТРЦ «Июнь», улица. Партизана Железняка, 23) и в 20:05 в «Эпицентре» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 173 Б).

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