В Красноярске эксперты из разных регионов обсуждают, как готовить специалистов будущего

В Красноярске сегодня, 29 ноября, заработал межрегиональный форум «Технологическое образование и кадровый потенциал региона». Открывая мероприятие, и.о. министра образования Красноярского края Светлана Маковская акцентировала внимание на том, что сегодня общемировая тенденция в изменении образовательной среды связана с цифровизацией образования. Это оnline-курсы, облачные сервисы, электронные библиотеки и многое другое.

По словам и.о. министра, изменения, которые происходят сейчас, связаны с размыванием границ классных комнат, и недооценивать влияние социальных сетей, богатства информационных ресурсов Интернета больше нельзя.

Обсуждение продолжилось на панельной дискуссии на тему «Цифровая экономика и новые профессии: возможности технологического образования». Участники сошлись во мнении, что современная цифровая среда изменила и дополнила возможности образования. Меняется и форма обучения, она становится более прикладной и технологичной.

Уже сейчас высокотехнологичным производствам, например, АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва« требуются мультидисциплинарные специалисты. Поэтому главным конкурентным преимуществом становится уровень образованности. А новые подходы к передаче знаний нужны, чтобы готовить специалистов будущего, обладающих метакомпетенциями.

Форум будет работать до 1 декабря. В его программе 20 дискуссионных площадок, круглых столов, мастер-классов, презентаций, связанных с подготовкой кадров для изменяющихся производств. Участие в обсуждениях принимают более 500 человек.

Гости форума также послушают три лекции Петра Щедровицкого, члена правления фонда «Центр стратегических разработок „Северо-Запад“», президента фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого». Он расскажет о проблемах развития систем подготовки и образования в соответствии с перспективными и современными запросами работодателей, общества, государства, граждан.

Форум проходит в МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19.