Красноярец обокрал парикмахерскую знакомой и остался на свободе

36-летнего жителя Красноярска осудили условно за кражу имущества из парикмахерской в Советском районе города. Мужчина вынес оттуда инвентарь на сумму более 45 тысяч рублей (что именно он украл, в городской полиции не уточняют).

Материалы по теме «Верните мне мои брови!»: чем бесят красноярок салоны красоты? Слетевшие стразы, поцарапанные веки и развратники на крыльце

Полицейские установили, что преступником оказался ранее судимый знакомый хозяйки салона и задержали его. Как оказалось, он часто бывал в салоне и в один из визитов незаметно взял ключ от входной двери, чтобы сделать дубликат. После чего ночью он проник в помещение и похитил имущество.

За кражу с незаконным проникновением в помещение мужчине грозило до 5 лет лишения свободы. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 2 года условно — то есть без лишения свободы.