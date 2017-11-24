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Краевые депутаты попросили чиновников вмешаться в ситуацию с задержкой пенсий
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В Красноярском крае

Краевые депутаты попросили чиновников вмешаться в ситуацию с задержкой пенсий

30 ноября 13:38
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Депутаты Законодательного Собрания края попросили чиновников и главного федерального инспектора по региону обратить внимание на задержки при выплате пенсий.

По словам первого вице-спикера краевого парламента Алексея Клешко, в Красноярском крае участились случаи, когда выплата пенсий постепенно сдвигается к середине-концу месяца. При этом, все коммунальные и другие услуги пенсионерам необходимо оплачивать в начале месяца.

«В прокуратуру уже поступают заявления от пенсионеров Норильска, которые получают на карточку пенсии исключительно в третьей декаде месяца. Красноярцы тоже жалуются, потому что за последние два года сдвижка выплат пенсии на карточки различных банков со стороны Пенсионного фонда произошла с 10-11 числа на 16. Причем этот срок может и дальше двигаться», — отметил он.

Депутаты также напомнили, что в Пенсионном фонде существует внутреннее распоряжение по сбалансированности доходов и есть рекомендации: 40 % выплат пенсий — первая декада месяца, еще 40 % — вторая и 20 % — третья. Вместе с тем, в Красноярском региональном отделении ПФР приняли решение о том, чтобы платить все в третьей декаде месяца.

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«Это удар по пенсионерам. Расчеты за жилищно-коммунальные услуги они осуществляют раньше, и люди просто могут не дотянуть до следующей пенсии с учетом постоянных сдвижек выплат. Это неправильно. Замечу, что в Новосибирской области пенсию выплачивают 11 числа, а, например, в таких регионах, как донорская Москва и глубоко дотационный Горный Алтай, сто процентов пенсии выплачивается людям в первой декаде каждого месяца. Убедительно прошу вмешаться в эту ситуацию, чтобы принимаемые решения соответствовали интересам и ожиданиям жителей Красноярского края. Наш регион, кстати, один из немногих, которые в значительной степени наполняют Пенсионный фонд Российской Федерации», — рассказал Клешко.

Присутствовавший на заседании сессии представитель Законодательного Собрания края в Совете Федерации Валерий Семенов сказал: «Вопрос действительно важный. Накануне Пенсионный фонд у нас отчитывался, четко рассказывал об улучшении обслуживания пенсионеров, о финансовой и технической составляющей. Мы промониторим ситуацию, обратимся к руководству федерального Пенсионного фонда, чтобы тут поправили. Ваше выступление они услышат, соответствующие меры будут приняты».

Клешко Алексей Михайлович
Клешко Алексей Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва
Семенов Валерий Владимирович
Семенов Валерий Владимирович
Член Совета Федерации ФС РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

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