Краевые депутаты попросили чиновников вмешаться в ситуацию с задержкой пенсий

Депутаты Законодательного Собрания края попросили чиновников и главного федерального инспектора по региону обратить внимание на задержки при выплате пенсий.

По словам первого вице-спикера краевого парламента Алексея Клешко, в Красноярском крае участились случаи, когда выплата пенсий постепенно сдвигается к середине-концу месяца. При этом, все коммунальные и другие услуги пенсионерам необходимо оплачивать в начале месяца.

«В прокуратуру уже поступают заявления от пенсионеров Норильска, которые получают на карточку пенсии исключительно в третьей декаде месяца. Красноярцы тоже жалуются, потому что за последние два года сдвижка выплат пенсии на карточки различных банков со стороны Пенсионного фонда произошла с 10-11 числа на 16. Причем этот срок может и дальше двигаться», — отметил он.

Депутаты также напомнили, что в Пенсионном фонде существует внутреннее распоряжение по сбалансированности доходов и есть рекомендации: 40 % выплат пенсий — первая декада месяца, еще 40 % — вторая и 20 % — третья. Вместе с тем, в Красноярском региональном отделении ПФР приняли решение о том, чтобы платить все в третьей декаде месяца.

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«Это удар по пенсионерам. Расчеты за жилищно-коммунальные услуги они осуществляют раньше, и люди просто могут не дотянуть до следующей пенсии с учетом постоянных сдвижек выплат. Это неправильно. Замечу, что в Новосибирской области пенсию выплачивают 11 числа, а, например, в таких регионах, как донорская Москва и глубоко дотационный Горный Алтай, сто процентов пенсии выплачивается людям в первой декаде каждого месяца. Убедительно прошу вмешаться в эту ситуацию, чтобы принимаемые решения соответствовали интересам и ожиданиям жителей Красноярского края. Наш регион, кстати, один из немногих, которые в значительной степени наполняют Пенсионный фонд Российской Федерации», — рассказал Клешко.

Присутствовавший на заседании сессии представитель Законодательного Собрания края в Совете Федерации Валерий Семенов сказал: «Вопрос действительно важный. Накануне Пенсионный фонд у нас отчитывался, четко рассказывал об улучшении обслуживания пенсионеров, о финансовой и технической составляющей. Мы промониторим ситуацию, обратимся к руководству федерального Пенсионного фонда, чтобы тут поправили. Ваше выступление они услышат, соответствующие меры будут приняты».

Клешко Алексей Михайлович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва