>
>
СГК проведет «Единый день контроля»
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

СГК проведет «Единый день контроля»

30 ноября 16:24
0

Сибирская генерирующая компания проведет «Единый день контроля». Красноярцы смогут оставить свои жалобы на холод в квартирах и на плохую работу управляющих компаний.

На вопросы жителей ответят руководители крупнейших ресурсоснабжающих и жилищно-коммунальных предприятий Красноярска 6 декабря во время «Единого дня контроля».

Материалы по теме
Красноярцы пожаловались на низкую температуру в квартире и холодные полы

Звонки горожан по темам теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, работы управляющих компаний в зимний период будут принимать:

  • Директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов,
  • Генеральный директор ООО «КрасКом» Олег Гончеров,
  • Генеральный директор ООО «ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.

«Прямая линия» будет проходить с 14:00 до 15:00. Вопросы можно задавать по телефону: (391) 206-96-16.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать