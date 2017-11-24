СГК проведет «Единый день контроля»

Сибирская генерирующая компания проведет «Единый день контроля». Красноярцы смогут оставить свои жалобы на холод в квартирах и на плохую работу управляющих компаний.
На вопросы жителей ответят руководители крупнейших ресурсоснабжающих и жилищно-коммунальных предприятий Красноярска 6 декабря во время «Единого дня контроля».
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Звонки горожан по темам теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, работы управляющих компаний в зимний период будут принимать:
- Директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов,
- Генеральный директор ООО «КрасКом» Олег Гончеров,
- Генеральный директор ООО «ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.
«Прямая линия» будет проходить с 14:00 до 15:00. Вопросы можно задавать по телефону: (391) 206-96-16.
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