Красноярцам прочтут лекции на фестивале «NAUKA 0+»

1 и 2 декабря на площадке Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» пройдёт цикл публичных лекций. Ведущие учёные и специалисты разных областей прочтут более 15 познавательных лекций для красноярцев.

Так, в первый день интерактивный музей науки «Ньютон-Парк» расскажет о понятии «энергии». На примере паровой машины будет продемонстрировано, как энергия химических связей может преобразовываться в тепловую, а тепловая — в кинетическую и затем в электрическую. С визит-профессором СФУ Максимом Куцевым красноярцы обсудят плюсы и минусы генной инженерии и спроектируют автомобиль будущего с ГК «Медведь Холдинг».

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Во второй день фестиваля Институт экономики, управления и природопользования СФУ научит жителей города распознавать фальшивые российские и иностранные деньги. Также красноярцев ждёт лекция-викторина на научную тему в стиле «умного города», розыгрыш призов и сертификатов.

Лекционная программа стартует в 10:30 1 декабря и в 10:10 2 декабря. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

Сибирский федеральный университет выступает соорганизатором Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+», который пройдёт 1–2 декабря 2017 года в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).