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В Зеленогорске состоялся «Атомный бал»
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В Зеленогорске состоялся «Атомный бал»

1 декабря 13:50
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Более 80 старшеклассников Зеленогорска приняли участие в «Атомном бале», посвященном 55-летию АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

В Зеленогорске традиция проводить молодежные балы существует около 10 лет. В этом году он прошел уже в девятый раз и собрал 42 пары. К выступлению они готовились больше месяца, шили наряды и репетировали под руководством профессиональных хореографов.

На балу станцевали 42 пары.
Фото: ЭХЗ
В программе были самые разнообразные танцы — от зажигательного рок-н-ролла до классического вальса.
Фото: ЭХЗ
К выступлению участники готовились больше месяца.
Фото: ЭХЗ
Заместитель генерального директора АО «ПО «Электрохимический завод» Марина Васильева.
Фото: ЭХЗ

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В программе были самые разнообразные танцы — от зажигательного рок-н-ролла до классического вальса. Выступления проходили и под аккомпанемент произведений городских авторов, среди которых любимый горожанами «Заводской вальс», вальс Андрея Иголкина и другие. Изюминкой вечера стал «Атомный хастл».

Помимо танцевального искусства, участники и гости бала смогли блеснуть и эрудицией в тематической викторине, посвященной юбилею градообразующего предприятия Зеленогорска.

«Сегодня вы примерили белые халаты инженеров. Надеюсь, многие из вас выберут именно этот путь и когда-нибудь вернутся на ЭХЗ дипломированными специалистами. Атомной отрасли нужны молодые, креативные, неравнодушные профессионалы! А пока — танцуйте, влюбляйтесь, учитесь, стремитесь взять от жизни все!» — обратилась к старшеклассникам заместитель генерального директора АО «ПО «Электрохимический завод» Марина Васильева.

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