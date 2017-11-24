В Зеленогорске состоялся «Атомный бал»

Более 80 старшеклассников Зеленогорска приняли участие в «Атомном бале», посвященном 55-летию АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

В Зеленогорске традиция проводить молодежные балы существует около 10 лет. В этом году он прошел уже в девятый раз и собрал 42 пары. К выступлению они готовились больше месяца, шили наряды и репетировали под руководством профессиональных хореографов.

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В программе были самые разнообразные танцы — от зажигательного рок-н-ролла до классического вальса. Выступления проходили и под аккомпанемент произведений городских авторов, среди которых любимый горожанами «Заводской вальс», вальс Андрея Иголкина и другие. Изюминкой вечера стал «Атомный хастл».

Помимо танцевального искусства, участники и гости бала смогли блеснуть и эрудицией в тематической викторине, посвященной юбилею градообразующего предприятия Зеленогорска.