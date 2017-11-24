Зеленогорская вокалистка примет участие в «Зимней сказке» NucKids

Определен список юных вокалистов и танцоров, которые примут участие в постановке традиционной «Зимней сказки» в рамках международного детского творческого проекта Госкорпорации «Росатом» Nuclear Kids.

В этом году «Зимняя сказка» соберет 30 участников проекта, в их числе — вокалистка из Зеленогорска Арина Скомороха, участница NucKids-2016. Поддержку в организации поездки Арине окажет АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

15 декабря участники «Зимней сказки» соберутся в Москве, чтобы уже на следующий день приступить к репетициям. 22 декабря «Сказку» представят зрителям — на сцене Актового зала Госкорпорации «Росатом» пройдет премьера спектакля. С 23 по 25 декабря запланировано еще восемь выступлений! Домой ребята вернутся 26 декабря.