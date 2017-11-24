Дайджест Newslab.ru: Самая красивая девушка Сибири

Ничего себе! На сессии ЗС потребовали отставки правительства Красноярского края! Почитайте и посмотрите, что случилось!

Кафе-бар Adjika: если можешь бежать — беги! Если с географической точки зрения Красноярск стоит на месте, то с гастрономической — движется на юго-запад, к горам Кавказа и богатым виноградникам. Иначе объяснить появление второго подряд заведения грузинской кухни на ул. Перенсона — кафе-бара Adjika — просто невозможно. Посмотрю, чем и почем там кормят.

«Мы — гвардия президента!»: заслуженные врачи обсудили в Красноярске медицину будущего Ассоциация Заслуженных врачей России задалась целью к 2025 году решить все проблемы в здравоохранении страны. Руководством к действию станет дорожная карта «Медицина народного доверия». Один из этапов работы над ней прошел на базе Красноярского государственного медицинского университета.

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