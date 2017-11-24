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Зеленогорские школьники приняли участие в «атомной» викторине
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Зеленогорские школьники приняли участие в «атомной» викторине

1 декабря 10:15
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В Зеленогорске состоялась седьмая викторина для старшеклассников «Ядерная эпоха», посвященная 55-летию АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). В ней приняли участие 13 команд от школ города и центров дополнительного образования «Перспектива» и ЦЭКиТ.

Викторина была подготовлена зеленогорским представительством Молодежного отделения Ядерного общества России, клубом интеллектуальных игр «Пифагор» и отделом общественных коммуникаций ЭХЗ в рамках образовательной программы Топливной компании ТВЭЛ «Первый шаг в атомный проект».

Это ежегодное завершающее мероприятие работы, которую проводят со школьниками в течение года специалисты ЭХЗ для «погружения» детей в мир атомной энергии. Обладателями первого места стала команда «Ядерщики» из школы № 176, вторыми — «Сипухи» из лицея № 174, третьими — «Нейтроны» из школы № 167. Гран-при викторины завоевала команда центра «Перспектива».

Победители викторины.
Фото: «ЭХЗ»
В викторине приняли участие 13 команд.
Фото: «ЭХЗ»
Викторина была подготовлена зеленогорским представительством Молодежного отделения Ядерного общества России, клубом интеллектуальных игр «Пифагор» и отделом общественных коммуникаций ЭХЗ.
Фото: «ЭХЗ»

Ответы на вопросы викторины можно найти на странице Зеленогорского представительства МОЯОР в «ВКонтакте». Администраторы регулярно публикуют в сообществе интересные факты из области энергетики, истории, в том числе истории ЭХЗ.

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