Красноярцев позвали на донорскую акцию

Завтра, 1 декабря, в Свердловском районе Красноярска пройдет донорская акция «Поможем вместе!», сообщили в пресс-службе городской администрации. На территории района она проходит ежегодно в канун Международного дня инвалидов.

В рамках акции каждый участник сможет получить квалифицированную консультацию врача-терапевта, а также узнать свою группу крови и резус-принадлежность. В акции может принять участие любой здоровый человек в возрасте 18 лет и старше. Обязательным условием участие является наличие при себе паспорта.

«35 % всех доноров сдают кровь в выездных условиях во время проведения „Дней донора“ на предприятиях и в учреждениях края. Для многих коллективов такие акции стали ежегодной традицией, а число желающих сдать кровь постоянно растёт. Ведь, участвуя в движении безвозмездного донорства, человек тоже многое получает: возможность подарить кому-то здоровье, а иногда и целую жизнь!» — подчеркивает заместитель главного врача Красноярского краевого центра крови № 1 Александр Полеес.

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На сегодняшний день в Свердловском районе проживают 156 почётных доноров. Одна из них Анна Петухова. «Впервые я сдала кровь в качестве донора в 2010 году. И с тех пор сдавала кровь и её компоненты 66 раз. Считаю, что каждый человек, которому позволяет здоровье, может присоединиться к этому движению. Ведь именно участвуя в донорских акциях, мы может помогать людям», — рассказала она.

«Мы приглашаем принять участие в акции всех неравнодушных горожан. За последние три года в акции „Поможем вместе!“ приняли участие 214 доноров, которые сдали более 95 литров крови и её компонентов. В этот раз мы планирует привлечь к акции как можно больше людей», — отметил глава администрации Свердловского района Владимир Саар.

С донорской акции в Свердловском районе Красноярский край присоединяется к межрегиональному донорскому марафону «Достучаться до сердец», который проводится в различных регионах России в 2017–2018 гг. Цель донорского марафона — пополнение региональных банков крови, увеличение доли регулярных доноров, популяризация безвозмездного добровольного донорства крови и ее компонентов.

Выездной пункт сдачи крови Красноярского краевого центра крови № 1 будет работать по адресу: ул. 60 лет Октября, 46, кабинет 202 с 9:30 до 14:00. Дополнительную информация можно получить по телефонам: (391) 261-90-33, 261-28-54.