>
>
В Красноярске бизнесмены и госслужащие сошлись в футбольных поединках
Новости
/
Спорт
,
В Красноярском крае

В Красноярске бизнесмены и госслужащие сошлись в футбольных поединках

30 ноября 18:35
4

29 ноября в Красноярске в манеже «Футбол-Арена «Енисей» прошли матчи восьмого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы турнира, в дивизионе «А» лидеры одержали синхронные уверенные победы. «АДК» разгромила «Красфарму» — 12:1, «Бриз» выиграл у «Енисея» — 9:3, а «Мир Красок» не оставил шансов «Гроссу» — 8:2.

«Можно сказать, что соскучился по игре, турнир хороший, обидно было пропускать поединки из-за дисквалификации. Такого крупного счета удалось добиться за счет сыгранности, а также максимального настроя, не останавливались весь матч, стремились забить, как можно больше. Осталось две игры, чтобы стать первыми, надо побеждать в обеих, особенно ждем принципиального поединка с «Бризом», — поделился впечатлениями от игры Александр Данько из «Ассоциации дорожников Красноярья» («АДК»).

В дивизионе «В» «РиноСервис» обыграл «Красэнерго» — 4:2 и за два тура до финиша стал недосягаемым для конкурентов, «Арбан», победив «Рич Фэмили» — 5:2, стал фаворитом в борьбе за серебряные награды, а «PegasFly» обеспечил себе, как минимум, пятое место, переиграв «АВМП» — 4:2.

Материалы по теме
Еще один красноярский спортсмен остался без Олимпийских медалей

«Нам не хватило сыгранности, соперник более опытный. Это главный фактор поражения. Но на этом турнире жизнь не заканчивается, планируем и дальше участвовать в „Лиге чемпионов бизнеса“, показывая при этом другой результат. Мы переоценили свои силы, сразу заявившись в Дивизион „В“, сейчас понимаем, что лучше было бы начать с Дивизиона „С“, но в любом случае мы готовимся, тренируемся, видим, что прогрессируем и получаем от этого удовольствие», — отметил Сергей Ладыженко из «Ассоциации выпускников молодежного правительства» («АВМП»).

Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»

В дивизионе «С» «ЛДК» с огромным трудом одолел «Аэропорт Емельяново» — 1:0, «Радиосвязь» укрепила свои шансы на бронзу победой над «Горэлектротрансом» — 5:2, «Стальмонтаж» похоронил свои чемпионские перспективы, проиграв «СУЭКу» — 1:2

«Скорее всего, в первом круге нам не хватало настроя и мотивации. Сейчас в этом плане заметны улучшения, это отразилось на результатах в поединках с лидерами. Могли быть гораздо выше, но имеем то, что заслуживаем. Не жалеем, что отказались от сильных легионеров, последние матчи показали, что мы и без них можем играть хорошо и выигрывать у мощных соперников», — подвел итог матча игрок «СУЭК-Красноярск» Александр Варфоломеев.

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать