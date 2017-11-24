В Красноярске бизнесмены и госслужащие сошлись в футбольных поединках

29 ноября в Красноярске в манеже «Футбол-Арена «Енисей» прошли матчи восьмого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы турнира, в дивизионе «А» лидеры одержали синхронные уверенные победы. «АДК» разгромила «Красфарму» — 12:1, «Бриз» выиграл у «Енисея» — 9:3, а «Мир Красок» не оставил шансов «Гроссу» — 8:2.

«Можно сказать, что соскучился по игре, турнир хороший, обидно было пропускать поединки из-за дисквалификации. Такого крупного счета удалось добиться за счет сыгранности, а также максимального настроя, не останавливались весь матч, стремились забить, как можно больше. Осталось две игры, чтобы стать первыми, надо побеждать в обеих, особенно ждем принципиального поединка с «Бризом», — поделился впечатлениями от игры Александр Данько из «Ассоциации дорожников Красноярья» («АДК»).

В дивизионе «В» «РиноСервис» обыграл «Красэнерго» — 4:2 и за два тура до финиша стал недосягаемым для конкурентов, «Арбан», победив «Рич Фэмили» — 5:2, стал фаворитом в борьбе за серебряные награды, а «PegasFly» обеспечил себе, как минимум, пятое место, переиграв «АВМП» — 4:2.

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«Нам не хватило сыгранности, соперник более опытный. Это главный фактор поражения. Но на этом турнире жизнь не заканчивается, планируем и дальше участвовать в „Лиге чемпионов бизнеса“, показывая при этом другой результат. Мы переоценили свои силы, сразу заявившись в Дивизион „В“, сейчас понимаем, что лучше было бы начать с Дивизиона „С“, но в любом случае мы готовимся, тренируемся, видим, что прогрессируем и получаем от этого удовольствие», — отметил Сергей Ладыженко из «Ассоциации выпускников молодежного правительства» («АВМП»).

В дивизионе «С» «ЛДК» с огромным трудом одолел «Аэропорт Емельяново» — 1:0, «Радиосвязь» укрепила свои шансы на бронзу победой над «Горэлектротрансом» — 5:2, «Стальмонтаж» похоронил свои чемпионские перспективы, проиграв «СУЭКу» — 1:2

«Скорее всего, в первом круге нам не хватало настроя и мотивации. Сейчас в этом плане заметны улучшения, это отразилось на результатах в поединках с лидерами. Могли быть гораздо выше, но имеем то, что заслуживаем. Не жалеем, что отказались от сильных легионеров, последние матчи показали, что мы и без них можем играть хорошо и выигрывать у мощных соперников», — подвел итог матча игрок «СУЭК-Красноярск» Александр Варфоломеев.

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY