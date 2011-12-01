Первые зимние выходные в Красноярске будут морозными

Синоптики пообещали красноярцам похолодание в первые дни календарной зимы. Но на следующей неделе в краевой столице снова потеплеет.

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В пятницу, 1 декабря, уличные градусники будут показывать до −10 °C, к вечеру температура опустится до −15 °C. Утром в субботу синоптики обещают уже −17.. −18 °C, днем температура поднимется до −14 °C, а вечером опять похолодает до −19 °C. Ветер в первый выходной будет дуть с запада со скоростью 1 м/с.

В воскресенье снова потеплеет: к обеду Гидрометцентр обещает до −9 °C, а портал rp5.ru — до −6 °C. Юго-западный ветер усилится до 3 м/с, ожидается небольшой снег.

Согласно предварительным данным синоптиков, следующая рабочая неделя будет сравнительно теплой: в ночь на понедельник синоптики прогнозируют до −11 °C, а днем — до −4 °C. Такая температура будет держаться в течение всей рабочей недели, а на следующих выходных снова ударят морозы.