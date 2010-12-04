Красноярцев пригласили на «Разговор „без купюр“ с Александром Кареевским»

13 декабря в конференц-зале Novotel Krasnoyarsk Center (ул. Карла Маркса, 123) состоится конференция «Экономика 2018: разговор „без купюр“ с Александром Кареевским».

Участники мероприятия смогут оценить текущую ситуацию в экономике вместе с экспертами, узнать прогнозы событий и получить рекомендации для частных инвесторов — максимум полезной и актуальной информации для грамотной оценки и планирования финансовых возможностей всего за 2,5 часа. Гостям расскажут об инструментах и решениях валютного рынка, а также их тонкостях и особенностях, которые могут повлиять на финансы. Присутствующие смогут получить персональную консультацию эксперта и персонально разработанный финансовый план* от компании «БКС Премьер»**, которая выступила организатором мероприятия.

«Фондовые рынки всего мира — это система сообщающихся сосудов. В них постоянно происходит переток капитала из одних областей в другие. Те сектора экономики, куда приходят деньги, начинают расти и позволяют инвесторам зарабатывать на этом. Куда направлены потоки мирового капитала прямо сейчас и как на этом заработать? Подробности вы сможете узнать на встрече с Александром Кареевским в Красноярске», — рассказал директор Красноярского филиала Компании «БКС Премьер» Олег Опивалов.

Каждый желающий сможет задать свой вопрос Александру Кареевскому лично — что будет с курсом доллара, сколько будет стоить нефть, стоит ли покупать криптовалюту, позволят ли золото и вложения в недвижимость защитить деньги от инфляции?

Вход на конференцию свободный, требуется регистрация по телефону (391) 2 680 680 или на сайте bcspremier.ru

Также можно зарегистрироваться, отправив сообщение с ФИО и номером телефона на электронную почту pakulevazp@krsk.bcs.ru

Начало конференции в 18.30.

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Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, 124

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*Персональный финансовый план — это бизнес план по достижению финансовых целей. План включает: анализ текущей финансовой ситуации; ее оптимизацию, а также подбор оптимального сочетания финансовых продуктов и решений для достижения конкретных целей.

**Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» в качестве товарного знака (знака обслуживания) для идентификации предоставляемых банком услуг и не является его фирменным наименованием. Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк».