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Красноярцев пригласили на «Разговор „без купюр“ с Александром Кареевским»
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Красноярцев пригласили на «Разговор „без купюр“ с Александром Кареевским»

4 декабря 9:28
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13 декабря в конференц-зале Novotel Krasnoyarsk Center (ул. Карла Маркса, 123) состоится конференция «Экономика 2018: разговор „без купюр“ с Александром Кареевским».

Участники мероприятия смогут оценить текущую ситуацию в экономике вместе с экспертами, узнать прогнозы событий и получить рекомендации для частных инвесторов — максимум полезной и актуальной информации для грамотной оценки и планирования финансовых возможностей всего за 2,5 часа. Гостям расскажут об инструментах и решениях валютного рынка, а также их тонкостях и особенностях, которые могут повлиять на финансы. Присутствующие смогут получить персональную консультацию эксперта и персонально разработанный финансовый план* от компании «БКС Премьер»**, которая выступила организатором мероприятия.

«Фондовые рынки всего мира — это система сообщающихся сосудов. В них постоянно происходит переток капитала из одних областей в другие. Те сектора экономики, куда приходят деньги, начинают расти и позволяют инвесторам зарабатывать на этом. Куда направлены потоки мирового капитала прямо сейчас и как на этом заработать? Подробности вы сможете узнать на встрече с Александром Кареевским в Красноярске», — рассказал директор Красноярского филиала Компании «БКС Премьер» Олег Опивалов.

Главный спикер мероприятия — экономический обозреватель телеканала «Россия 24», ведущий программы на радиостанции «Вести ФМ» Александр Кареевский. Эксперт фондового рынка, лауреат премии имени Никиты Кириченко в номинации «Тележурналист года» еженедельно проводит экономический анализ крупнейших эмитентов, подводя финансовые итоги недели в эфире деловой программы «Геоэкономика».
Фото: «БКС Премьер»
Второй спикер — Григорий Сосновский, директор новосибирского филиала «БКС Премьер», эксперт в отрасли частных инвестиций. На фондовом рынке с 2005 года, колумнист и эксперт в экономических обзорах «Бизнес ФМ Новосибирск» и «РБК Новосибирск». Автор статей в изданиях «Континент Сибирь», «Деловой Квартал» и др.
Фото: «БКС Премьер»
Третий спикер — Олег Опивалов, директор красноярского филиала «БКС Премьер». С 2006 года работает в сфере финансов. В 2005 году окончил Томский государственный университет. В 2013-м получил Бизнес степень MBA, прошел стажировку в Германии.
Фото: «БКС Премьер»

Каждый желающий сможет задать свой вопрос Александру Кареевскому лично — что будет с курсом доллара, сколько будет стоить нефть, стоит ли покупать криптовалюту, позволят ли золото и вложения в недвижимость защитить деньги от инфляции?

  • Вход на конференцию свободный, требуется регистрация по телефону (391) 2 680 680 или на сайте bcspremier.ru
  • Также можно зарегистрироваться, отправив сообщение с ФИО и номером телефона на электронную почту pakulevazp@krsk.bcs.ru
  • Начало конференции в 18.30.

«БКС Премьер» используется ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, 124

Тел.: (391) 2 680 680 | www.bcspremier.ru

*Персональный финансовый план — это бизнес план по достижению финансовых целей. План включает: анализ текущей финансовой ситуации; ее оптимизацию, а также подбор оптимального сочетания финансовых продуктов и решений для достижения конкретных целей.

**Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» в качестве товарного знака (знака обслуживания) для идентификации предоставляемых банком услуг и не является его фирменным наименованием. Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк».

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