Дайджест Newslab.ru: Машина в кипятке и разборки в академии

Ужасы нашего городка — на улице Вавилова машина провалилась в яму с кипятком! Почитайте и посмотрите, кто пострадал и почему.

Правильный декабрь Зима в этом году в Красноярске начнется во вполне щадящем режиме — никаких тебе резких похолоданий, затяжных морозов под −40 и прочих неприятных сюрпризов. Декабрь обещает вести себя вполне прилично (за редким исключением) и дать красноярцам хорошо подготовиться к встрече Нового года. Смотрите, что нас ждет в ближайшие несколько недель.

«Гастроном строгого режима»: фоторепортаж из первого в Красноярске тюремного магазина. Накануне в Красноярске при женской исправительной колонии № 22 на правобережье впервые открылся магазин продуктов, сделанных руками заключенных. В краевом ГУФСИН рассказали, что с подобной инициативой выступило начальство местной колонии; они уверены в том, что накормить красноярцев вкусной и натуральной едой им вполне по силам.

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