На Вавилова восстановили трубопровод и дали тепло в дома

Восстановление теплосети на ул. Вавилова возле дома № 45 завершено. Об этом сообщили в Красноярской теплотранспортной компании.

Прорыв трубопровода в этом районе произошел вчера, 1 декабря примерно в 8:00. В результате 71 жилой дом, 10 административных зданий и 13 социально-значимых объектов остались без тепла. Из находящегося здесь «Дома ребенка» даже пришлось эвакуировать всех его воспитанников. Также было перекрыто движение автотранспорта на участке, где произошла авария.

В ремонтных работах участвовали 15 единиц спецтехники и весь оперативный персонал КТТК.

«В результате все работы были закончены на 2,5 часа раньше планируемого срока и началось заполнение теплосетей», — говорят в Красноярской теплотранспортной.

Сейчас здесь восстанавливают дорожное полотно. Полностью открыть движение на этом участке планируется к 12:00 сегодня, 2 декабря.