Приятное потепление и открытый Красраб: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске в понедельник, 4 декабря.

Начало новой рабочей недели порадует красноярцев теплом: после морозных выходных в понедельник в городе будет всего −4 °C. Правда, синоптики обещают, что будет пасмурно и небольшой снег, но нам не привыкать.

Красноярцы снова смогут ездить по Красрабу от ул. Корнетова до ул. Шелковая. Этот участок закрывали 30 ноября из-за ремонта канализации. Движение по правой полосе проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» в сторону Предмостной площади полностью восстановили.

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4 декабря красноярцев приглашают на бесплатную лекцию в государственной универсальной научной библиотеке (ул. Карла Маркса, 114). Кандидат исторических наук Александр Дементьев расскажет о том, как жили люди в непростое революционное время. Лекция «Стратегии выживания в годы революции и гражданской войны» начнется в 18:30 в салоне искусств (ауд. 2-11). Участие бесплатное, но понадобится читательский билет. Если у вас его нет, сможете оформить разовый или постоянный на первом этаже библиотеки.

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