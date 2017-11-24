На Мане спасатели сняли со скалы травмированного туриста

Дивногорские спасатели помогли врачам спустить со скалы травмированного туриста.

Как сообщили в краевом учреждении «Спасатель», вчера на телефон 112 позвонил человек, который рассказал, что в 2 км от пос. Мана со скалы упал человек. Турист повредил руку и ногу, ему требовалась медицинская помощь, но самостоятельно добраться до поселка мужчина не мог, а врачи не могли добраться к нему.

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Спасатели доехали до места и выяснили, что человек упал с верхнего уступа скалы и спуститься на землю без посторонней помощи не сумеет. Поэтому при помощи альпинистского снаряжения в носилках мужчину спустили со скалы на землю и донесли до машины скорой помощи.

Спасатели напоминают — зимой туристам стоит воздержаться от восхождений на скалы. Лед делает камни скользкими, а снег скрывает опасные места, что создает дополнительную сложность при подъеме.