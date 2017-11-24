Краевые депутаты приняли участие в фестивале NAUKA 0+

1 декабря в Красноярске прошло заключительное мероприятие в рамках фестиваля NAUKA 0+. Участников и гостей мероприятия поприветствовал спикер Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов.

Главной задачей мероприятия является популяризация науки и вовлечение молодежи в уже существующие и планируемые к реализации приоритетные проекты региона. Программа позволяет посетителям не только увидеть инновационные разработки компаний и научных центров, но и проследить этапы передачи знаний, начиная со школьной скамьи и заканчивая самыми передовыми предприятиями.

Краевое мероприятие науки проводится в рамках всероссийского фестиваля NAUKA 0+ и является его завершением. В эти дни весь город становится площадкой для выстраивания диалога между наукой, бизнесом и обществом.