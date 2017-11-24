Краевые депутаты приняли участие в фестивале NAUKA 0+

1 декабря в Красноярске прошло заключительное мероприятие в рамках фестиваля NAUKA 0+. Участников и гостей мероприятия поприветствовал спикер Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов.
Главной задачей мероприятия является популяризация науки и вовлечение молодежи в уже существующие и планируемые к реализации приоритетные проекты региона. Программа позволяет посетителям не только увидеть инновационные разработки компаний и научных центров, но и проследить этапы передачи знаний, начиная со школьной скамьи и заканчивая самыми передовыми предприятиями.
Краевое мероприятие науки проводится в рамках всероссийского фестиваля NAUKA 0+ и является его завершением. В эти дни весь город становится площадкой для выстраивания диалога между наукой, бизнесом и обществом.
«Неслучайно этап всероссийского фестиваля науки проходит на нашей земле уже не первый раз, — отметил Дмитрий Свиридов. — В большом, индустриально развитом Красноярском крае внимание к науке, технологиям и производству, на котором держится наша экономическая стабильность, очень высоко. Наибольший шанс стать профессионалом высокого полета есть у тех, кто посвящает себя науке и технике. Эта связка — „наука — технологии — производство“ — дает нам продукты, которыми мы пользуемся каждый день, начиная от мобильного телефона и заканчивая самыми сложными устройствами. Хочу сказать искренние слова благодарности тем, кто организует этот фестиваль. Сегодня мы видим, что это мероприятие вышло на новый уровень. Здесь в основном молодые люди — те, кому еще предстоит определиться с будущей специальностью. Делайте все, чтобы узнать как можно больше. Знания порождают успех. Получайте знания, развивайтесь, будьте достойными гражданами нашей большой страны и могучего Красноярского края».