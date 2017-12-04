Красноярцев возмутили платные горки в Солнечном

Жители Красноярска возмутились тем, что вход на горку спорткомплекса «Солнечный» (ул. 60 лет образования СССР) стал платным. 1 декабря в спорткомплексе открыли зимний сезон, и с красноярцев стали брать 65 рублей за возможность покататься на склоне спорткомплекса со своей «плюшкой».

В группе микрорайона в социальной сети жители Солнечного упрекнули администрацию спорткомплекса в жадности и желании нажиться: «Как будто они сами создали эту горку. Это природа создала, а они просто пользуются этим. Всю жизнь катались на этой горе с трамплинами, пока дом не построили. Пойдём искать бесплатную», «Все хотят денег срубить на ровном месте, жадность», — пишут красноярцы в соцсети.

Как пояснил Newslab.ru директор спорткомплекса «Солнечный» Василий Грошев, плата за вход — вынужденная мера: «Деньги идут на зарплату рабочим и инструкторам, которые следят за безопасностью на склоне. В выходные и праздники приезжают жители со всего города, они катаются на склоне хаотично. Это травмоопасно, поэтому в выходные и праздники на старте и финише склона стоят инструкторы и контролируют катание».



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Как подчеркнул директор спорткомплекса, плата за вход с жителей берется только в выходные и праздничные дни, в будни люди могут приходить со своими плюшками и кататься бесплатно.

Василий Грошев добавил, что перед началом зимнего сезона администрации спорткомплекса пришлось серьезно обустроить склон. Рабочие привезли и уложили около 7 тысяч кубометров грунта, сделали искусственное освещение.

