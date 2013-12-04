Ачинский депутат признан виновным в насилии над человеком

Решением суда депутат Горсовета Ачинска Владимир Озереденко признан виновным в совершении насилия над человеком.

Мировой суд завершил рассмотрение дела об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий».

Решение суда — признать народного избранника Озереденко виновным и назначить наказание в виде штрафа 5 тысяч рублей.

Конфликт произошел в мае 2017 года. Жители города сообщили о вырубке молодых деревьев на территории парка Железнодорожников. Этот парк принадлежит депутату Озереденко. Чтобы разобраться в происходящем, на место прибыл представитель администрации. В это время в парке неизвестный мужчина действительно спиливал молодые деревья.

На место вызвали полицию, а лесоруб стал убегать. Находившийся в своем парке депутат Озереденко попытался помешать задержанию лесоруба. После словесной перепалки он схватил инспектора за руку и силой протащил его несколько метров, после выдворил его за пределы из парка, причинив муниципальному служащему физическую боль. Этот факт подтвердили и свидетели.

По итогам судебного разбирательства народный избранник признан виновным в совершении правонарушения и наказан.