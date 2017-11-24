Красноярская ТЭЦ-2 стала тише

На Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании выполнен весь объем ремонтных работ на основном оборудовании, запланированный на 2017 год. Последним пунктом кампании стал ремонт котлоагрегата № 5, включающий установку системы шумогашения. Теперь все котлы станции будут растапливаться бесшумно, не мешая гулом жителям близлежащих домов.

Цель любого планового ремонта — приведение технико-экономических характеристик оборудования к нормативу, замена изношенных деталей и проверка исправности всех узлов агрегата. Это необходимо для надежного функционирования оборудования в режиме осенне-зимнего максимума, в котором в настоящее время работает станция.

«В связи с похолоданием в Красноярске мы вместе со специалистами подрядной организации АО „СибЭР“ приняли меры по сокращению продолжительности ремонта и смогли вернуть агрегат в строй на 5 дней раньше запланированного срока. Поскольку остальные пять котлов были в работе, на графике отпуска тепловой и электрической энергии этот ремонт не сказался, но к периоду пиковых нагрузок мы должны иметь дополнительный резерв мощности», — рассказал директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский.

В этом году энергетики второй теплоэлектроцентрали отремонтировали 12 единиц основного оборудования, провели капитальные ремонты котла и турбоагрегата и полностью заменили обмотку на статоре одного из генераторов станции.