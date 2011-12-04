Красноярские дворы продолжают очищать от снега и сосулек

Во дворах красноярцев продолжается уборка снега и чистка крыш от наледи и сосулек. Сегодня технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин проверил качество содержания придомовых территорий в зимний период в домах под управлением компании. Он инспектировал работу по снятию ледяных наростов с крыш, а также уборку снега во дворах.

Константин Бородин посетил несколько придомовых территорий по улицам Щорса, Мичурина и Павлова в Кировском районе, а также по ул. 60 лет Октября и ул. Матросова в Свердловском районе.

«Большая часть придомовых территорий находится в удовлетворительном состоянии, следовательно, убирается вовремя, однако не обошлось без замечаний. В некоторых дворах снег убран, видно, что проводится подсыпка пешеходных дорожек противогололёдной смесью, однако работа по снятию сосулек не завершена. Специалистам, отвечающим за организацию этой работы, было указано на недопустимость возникновения таких условий и дано поручение исправить ситуацию в кратчайший срок», — отметил Константин Бородин.

Руководители «Жилфонда» регулярно проводят проверки качества содержания домов и придомовых территорий. Это необходимо для того, чтобы видеть объективную картину состояния жилого фонда, который находится в управлении компании. Также это помогает выявлять слабые места и своевременно их устранять, добавили в компании.