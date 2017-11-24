Дайджест Newslab.ru: Платные горки и самая красивая стюардесса

Красноярская стюардесса признана самой красивой в мире по мнению зрителей. Смотрите, какая она классная!

Не стать жертвой рекламы: сколько реально стоит имплантация зубов Как часто вам приходилось видеть объявления стоматологических клиник об установке имплантатов за 20, 15 или даже 10 тысяч рублей? Кажется, выгодное предложение. Но по факту платить приходится больше. Мы решили разобраться, сколько реально стоит имплантация, что в себя включает и как проходит эта манипуляция.

«Дроны, марсоходы и будущее»: как прошел фестиваль NAUKA 0+ в Красноярске. 1 и 2 декабря школьники, студенты и взрослые красноярцы окунались в мир научных открытий и экспериментов, примеряли на себя роли ученых, изобретателей и выбирали будущую профессию. Причина тому — Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, для которого Красноярск выбран центральной площадкой. О том, как это было — в нашем фоторепортаже.

Квиз: Загадки Енисейска. Уже совсем скоро, в 2019 году, Енисейск отпразднует свое 400-летие. Немногие города Красноярского края могут похвастать столь богатой историей и достопримечательностями: в Енисейске множество уникальных памятников архитектуры — домов и храмов 18-19 века, а также музеев, известных далеко за пределами Сибири. А что вы знаете об этом удивительном городе? Проверьте себя!

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