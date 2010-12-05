Суд оставил на свободе директора соццентра, которая платила мужу зарплату во время его отпуска в Крыму

Бывшего директора краевого государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» в Ачинске осудили к условному лишению свободы за присвоение денег. Женщина взяла на работу педагогом своего супруга и дважды незаконно выплатила ему зарплату.

Директором учреждения она работала с августа 2009 года. В июле 2013 года там же стал работать ее супруг — в должности социального педагога. А в декабре 2014 года и в июне 2015 года женщина присвоила деньги центра. Пока муж дважды был в 3-недельном отпуске и проходил санаторно-курортное лечение в Крыму, она внесла в табель учета рабочего времени ложные сведения о том, что он трудился в центре, и подписала платежные поручения о перечислении ему зарплаты. В итоге мужчине необоснованно начислили 41 тыс. 100 рублей.

«Имея общий бюджет с супругом, директор учреждения сняла эти деньги с банковского счета и обратила в свою собственность», — пояснили в суде.

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Когда ей предъявили обвинение, она признала себя полностью виновной и попросила об особом порядке судебного разбирательства, при котором назначается на самое строгое наказание. Ей грозило до 6 лет лишения свободы, Ачинский городской суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор обжаловали, но Красноярский краевой суд оставил его без изменения.