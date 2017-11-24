В Советском районе из-за аварии отключили холодную воду

Сегодня, 5 декабря, часть Советского района Красноярска временно останется без холодной воды. Как рассказали в пресс-службе компании «КрасКом», причиной отключения воды стала аварийная ситуация. При проведении земляных работ строительная компания «Сибиряк» повредила сети водоснабжения на улице Партизана Железняка.

В настоящее время на месте идут восстановительные работы. Когда они завершатся, неизвестно.

На время работ возможно отключение холодной воды по следующим адресам (большинство из них относятся к Зелёной Роще, жилмассиву Иннокентьевский):

ул. Авиаторов, 1;

ул. Краснодарская, 2, 2 «а», 2 «б», 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 34;

ул. 2-ая Краснодарская, 5, 5 «а», 5 «б», 6;

ул. Малиновского, 1, 2, 2 «а», 2 «б», 3, 4, 4 «г», 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 «а», 21, 22, 24, 27, 26, 28, 29, 30, 32;

ул. Армейская, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23 «а», 25, 27, 29;

ул. Партизана Железняка, 23, 33, 35 «а», 44 «г», 44 "д«,46 ,46 «а», 46 «г», 46 «д», 46 «к», 50;

пр. Металлургов, 65 (Соборная мечеть Красноярска);

ул. 3-го Августа, 15, 23-водоразборные колонки и частный сектор.

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