В Ачинске после выписки из больницы умерла пожилая женщина

Пожилая жительница Красноярского края умерла сразу после выписки из больницы.
Как рассказали в краевом следственном управлении Следственного комитета РФ, женщина в октябре 2017 года проходила лечение. Три дня, с 23 по 25 октября, она провела в Ачинской межрайонной больнице, а затем врачи ее выписали, порекомендовав пройти дальнейшее лечение в Красноярске.
«Однако, в этот же день, находясь у себя дома, женщина скончалась от сердечно-сосудистого заболевания», — пояснили в следственном управлении.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Им предстоит исследовать медицинскую карту женщины и оценить качество и полноту оказанных ей медицинских услуг.
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