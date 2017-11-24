В Красноярске на форуме впервые обсудили перспективы технологического образования

В Красноярске впервые прошёл форум «Технологическое образование и кадровый потенциал региона». В течение трёх дней на более чем 20 площадках обсуждались вопросы новых практик общего и профессионального образования в условиях стремительной трансформации технологий производства, сервиса, управления.

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Участники форума попытались найти ответы на разные насущные вопросы. Как образование может отвечать на современные вызовы? На какие вызовы отвечает и какие возможности даёт технологическое образование? Как современные представления о продуктивном действии, как ключевом во всех проистекающих процессах, системах разделения труда, можно применить к системе образования региона?

Обсуждались также три ключевых вопроса, связанных с цифровизацией и развитием технологического образования: чему учить, каким должно быть соотношение компетенций hard skills, soft skills, digital skills в современном образовательном процессе, как готовить специалистов на перспективу — к тому, чего ещё нет.

Одной из проблем было названо отсутствие единства технологий и преемственности уровней образования. Эксперты пришли к выводу, что важнейшей управленческой задачей является поиск этой связки, взаимодополнение уровней образования с целью вырастить из ребенка производственно- и технологически грамотного профессионала.

В Красноярском крае освоение технологической грамотности является одним из приоритетных направлений в образовании, и уже накоплен определенный опыт. Например, складываются новые практики с элементами технологического оформления: спецклассы, предполагающие цепочку взаимодействия школы — вуза — предприятия, профпробы, обеспечивающие взаимодействие образовательных организаций школ и среднего профессионального образования и др.

Для строительства цифровой экономики региона предстоит готовить необходимые предприятиям кадры. Отправной точкой будет изменение моделей, технологий подготовки педагогов, которые оказывают существенное влияние на новое поколение. В красноярском образовании имеются разработки, результаты исследований, другие заделы, на которые можно опираться при обновлении педагогического образования.