Дайджест Newslab.ru: Кто ответит за проспект Мира?

Вы еще чему-то удивляетесь? Оскандалившегося подрядчика отстранили от ремонта проспекта Мира. Печальный финал грустной пьесы, длившейся всё лето и стоившей красноярцам центра города...

«Я рожала, болела и рыдала вместе с кошками»: как красноярка пыталась разводить мейн-кунов Кого вы больше любите — собак или кошек? А знаете, что для кого-то меховые комочки становятся не просто объектом умиления, а реальным бизнесом — суровым, со своими внутренними законами и конкуренцией. Мы откровенно побеседовали с бывшей владелицей кошачьего питомника Натальей Попелышко — почитайте, через какие слёзы, боль и утраты она прошла.

«Батарея салютов или римские свечи?»: как выбрать фейерверк к Новому году. Декабрь на дворе — время скупать пиротехнику для предстоящих праздников. Вопреки распространенному заблуждению, на салюты, хлопушки, ракеты и фейерверки не обязательно тратить огромные суммы, чтобы удивить друзей, детей и гостей. Главное — знать, что и кому показывать. Собрали в одном тексте варианты для разных компаний и на любой кошелек.

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