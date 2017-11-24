В Красноярске открылся магазин высококачественной одежды из Беларуси

Новый магазин «Беларуская одежда» открылся на Дудинской, 2 в Красноярске. В магазине представлен широкий ассортимент качественной одежды по доступным ценам из Беларуси для мужчин, женщин и детей. Это нижнее бельё, корсетные изделия, джемперы, легинсы, мужское и женское термобельё, носки, колготки, чулки, трикотажные изделия разных моделей и размеров.

«Вся продукция изготавливается в Беларуси по высоким стандартам качества с использованием самых передовых западных технологий. На каждом этапе производства установлен многоуровневый контроль качества, что позволяет свести нарекания относительно нашей продукции практически к нулю. Мы открылись недавно и увидели, что широкий ассортимент, высокое качество, доступные цены и стильный дизайн приятно удивляют наших покупателей», — рассказали в магазине «Беларуская одежда».

Сейчас в магазине действуют предновогодние скидки на всё до 20%.

В магазине «Беларуская одежда» представлен уникальный товар от ведущих производителей белья, одежды и чулочно-носочных изделий самых известных производителей Беларуси. Это торговые марки Conte, Conte-Kids, DIWaRi, Esly — одежда для всей семьи. А также торговые марки Verally и Milady — бельевые и корсетные изделия для женщин, ранее не представленные в Красноярске. Продукция изготовлена из натуральных материалов. Производители предлагают уникальные дизайны и делают упор на долговечность изделий. При этом цена на товар доступная благодаря прямым поставкам от производителя, без посредников.

Магазин «Беларуская одежда» Адрес: Красноярск, ул. Дудинская, 2 +7 923 361 1549

Соц. сети: Тел.:сети: vk.com/belaruskaya_odezhda

«Ассортимент товара постоянно расширяется. И в скором времени мы представим в Красноярске еще больше торговых марок белья и одежды из Беларуси по доступным ценам», — добавили в магазине.

Приобрести товары в магазине «Беларуская одежда» можно как в розницу, так и оптом. Также у покупателей есть возможность при покупке воспользоваться картой рассрочки «Халва».