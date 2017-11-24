Вопросы коммунальщикам и ярмарка вакансий: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске в среду, 6 декабря.

Зима неудержимо наступает, в среду в городе продолжит холодать. Как обещают синоптики, температура воздуха днем опустится до −10...-12°C, ожидается переменная облачность и небольшой снег.

Красноярцы смогут задать свои вопросы главным городским коммунальщикам. Сегодня с 14:00 до 15:00 пройдет прямая линия с руководителями ЖКХ. Звоните по номеру 206-96-16 и задавайте свои вопросы про тепло и горячую воду в квартирах. Если есть нарекания к работе «Жилфонда» — тоже звоните. Вам ответят гендиректор «Жилфонда» Наталья Жавнова, директор «КрасКома» Олег Гончеров, директор филиала СГК Александр Шлегель и директор красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

А ещё сегодня в городе пройдут ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соискатели могут приходить с 10:00 до 12:00 в отделы занятости населения по Центральному (ул. Парижской коммуны, 13) и Кировскому районам (ул. Семафорная, 433/2). Вакансии самые разные: от оператора связи до медсестры. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 227-19-19 (Центральный район) и 201-43-00 (Кировский район).

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В 19:00 театр Сергея Безрукова покажет для красноярцев романтическую драму «Пушкин». Спектакль пройдет в большом концертном зале филармонии (проспект Мира, 2Б). Режиссер обещает, что зрители увидят поэта таким, каким он был в жизни — «озорной, ранимый, страстно любящий друзей и ненавидящий врагов, острый на язык и скорый на дерзкий поступок». Стоимость билетов от 1000 рублей.

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