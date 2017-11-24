Сотрудников красноярского мебельного производства проверят на ВИЧ

В рамках всероссийской акции «Стоп! ВИЧ/СПИД» 6-7 декабря на мебельном производстве ООО «Стандарт» в Красноярске сотрудников проверят на ВИЧ-инфекцию с помощью экспресс-тестов.

Как отметили специалисты Краевого центра СПИД, планируется проконсультировать и протестировать около 100 представителей рабочих специальностей.

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«Многие люди, работающие на производстве, не знают, что каждый 100-й житель края живет с ВИЧ-инфекцией. Многие из них ни разу не тестировались на ВИЧ. Между тем реальный риск заражения существует: если в жизни были сексуальные контакты без презерватива, употребление наркотиков, пирсинг или татуировки, переливание крови или оперативные вмешательства — стоит обследоваться на ВИЧ», — уточнили специалисты.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.