Читатели Newslab.ru могут выиграть уникальную книгу о Енисейске

С 4 по 10 декабря читатели Newslab.ru могут принять участие в квизе о Енисейске — ответить на вопросы о прошлом и настоящем сибирского города с богатейшей историей и выиграть ценный приз.

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Напомним, в 2019 году Енисейск отпразднует свое 400-летие. Город известен далеко за пределами Красноярского края — ежегодно сюда приезжают как туристы со всех регионов страны, так и иностранцы. Город почти в первозданном виде сохранил сибирскую архитектуру 18-19 веков. В этом году енисейский тур «К берегам Енисея» получил положительную экспертную оценку Ассоциации туроператоров России, Министерства культуры РФ и был официально рекомендован как вариант отдыха для российских и иностранных туристов

11 декабря среди всех участников, поделившихся результатом квиза с хештегом #квизЕнисейск в социальной сети «ВКонтакте», случайным образом будет определен победитель. Он получит памятный приз — подарочное издание уникальной книги о Енисейске.