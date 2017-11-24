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Читатели Newslab.ru могут выиграть уникальную книгу о Енисейске
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Читатели Newslab.ru могут выиграть уникальную книгу о Енисейске

6 декабря 13:22
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С 4 по 10 декабря читатели Newslab.ru могут принять участие в квизе о Енисейске — ответить на вопросы о прошлом и настоящем сибирского города с богатейшей историей и выиграть ценный приз.

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Напомним, в 2019 году Енисейск отпразднует свое 400-летие. Город известен далеко за пределами Красноярского края — ежегодно сюда приезжают как туристы со всех регионов страны, так и иностранцы. Город почти в первозданном виде сохранил сибирскую архитектуру 18-19 веков. В этом году енисейский тур «К берегам Енисея» получил положительную экспертную оценку Ассоциации туроператоров России, Министерства культуры РФ и был официально рекомендован как вариант отдыха для российских и иностранных туристов

11 декабря среди всех участников, поделившихся результатом квиза с хештегом #квизЕнисейск в социальной сети «ВКонтакте», случайным образом будет определен победитель. Он получит памятный приз — подарочное издание уникальной книги о Енисейске.

Подарочное издание уникальной книги об истории Енисейска
Подарочное издание уникальной книги об истории Енисейска
Подарочное издание уникальной книги об истории Енисейска
Подарочное издание уникальной книги об истории Енисейска
Подарочное издание уникальной книги об истории Енисейска
Подарочное издание уникальной книги об истории Енисейска
Подарочное издание уникальной книги об истории Енисейска

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