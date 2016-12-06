Заброшенный элеватор у четвертого моста предлагают сделать «пятым столбом»

В Красноярске пройдет презентация проекта «Элеватор — пятый столб». Речь пойдет про элеватор возле нового моста через Енисей. Он расположен напротив заповедника «Столбы» и, по замыслу автора, может стать «точкой опоры» для переделывания городского ландшафта. С помощью поэтических и практических подходов элеватор может быть оживлен, а заброшенное место станет инструментом для преображения города.

Автор идеи — Бертран Госселин (Франция), постоянный участник архитектурной части Канского фестиваля: он несколько лет работал в заброшенном канском аэропорту, а затем в лесу за драматическим театром.

Презентации проекта пройдут:

7 декабря с 12:00 до 13:30 в СФУ (проспект Свободный 82а, аудитория 602)

7 декабря с 19:30 до 20:45 в Музейном центре «Площадь Мира» (Площадь Мира, 1)

8 декабря с 11:30 до 12:30 в МТБЦ «Пилот» (Аэровокзальная, 10)

На презентации приглашают всех неравнодушных к облику города и элеватору, активистов-столбистов, художников любых возрастов. Вход свободный.

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