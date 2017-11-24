В Красноярске пройдет заключительный в этом году продуктовый базар

9 декабря в Красноярске состоится фестиваль «Продовольственное кольцо», который станет завершающим в череде городских ярмарок и базаров, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Продуктовая ярмарка откроется в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) и будет работать с 10:00 до 17:00.

На фестивале красноярцы смогут купить продукцию местных товаропроизводителей, а также продегустировать новинки от предприятий продовольственного комплекса Красноярского и Алтайского краев.

Участниками мероприятий станут более 60 организаций и индивидуальных предпринимателей, среди которых сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой, перерабатывающей, хлебопекарной промышленности, фермерские хозяйства, предприятия оптовой торговли и потребительской кооперации, мастера прикладного искусства.

Они представят покупателям разнообразный ассортимент продуктов: хлебобулочная, молочная продукция, продукты мясопереработки, деликатесы, кондитерские изделия, дикоросы и рыба. К мясу и рыбе красноярцам предложат соусы, изготовленные по оригинальной рецептуре из местных сортов ягод, а любителей сладостей ждут пироги, пряники и конфеты.

Пчеловоды-пасечники Большемуртинского, Боготольского, Назаровского районов Красноярского края, Шипуновского, Бийского районов Алтайского края предложат красноярцам вкусную и лечебную медовую продукцию.

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Украшением мероприятия станет коврижка весом 50 килограмм, рождественский рулет с сыром и оливками, алтайские медовые пряники по оригинальным дореволюционным рецептам пряничного мастера Степана Орешникова. Кроме того, красноярцы смогут приобрести новогодние сладкие подарки (фигурный шоколад, пряники) и сувениры от мастеров ремесленников.

Гостей фестиваля также ждёт концертная программа с конкурсами и викторинами, которую представят творческие коллективы города. Вход на фестиваль свободный.