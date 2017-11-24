Памятник в сквере Цоя и новинки в кино: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске в четверг, 7 декабря.

Вчерашнее похолодание никуда не денется — синоптики обещают, что сегодня днем в городе будет около −9°C, облачно и небольшие осадки.

Сегодня красноярцы смогут лично рассказать прокурорам о коррупции. Жалобы и обращения горожан примут в здании краевой прокуратуры на проспекте Мира, 32. С 10:00 и до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) прокуроры выслушают и проконсультируют жителей. Обращайтесь в кабинет 513 либо 530.

В бывшем сквере Цоя напротив ГорДК (пр. Свободный, 48) сегодня откроют памятник Михаилу Годенко. Для тех, кто забыл, — там долгое время стоял камень с портретом рок-музыканта, за что сквер и получил свое название среди молодежи. Камень потом перенесли в Центральный парк. А сегодня в 15:00 в сквере откроют памятник советскому хореографу. После церемонии в ГорДК перед красноярцами выступит ансамбль танца Сибири имени Годенко. Концерт бесплатный, он начнется в 16:30.

Сегодня в городских кинотеатрах выйдут в прокат новинки. Красноярцы смогут увидеть предновогоднюю комедию «Очень плохие мамочки 2», драму «Жги!» о певицах из женской колонии и «Счастливого дня смерти» (триллер, ужасы, детектив). Маленьким красноярцам наверняка захочется посмотреть фильм о сказочных приключениях «Эспен в королевстве троллей».

Расписание сеансов и цену билетов можно узнать в нашей афише.

Фото на главной: kinopoisk.ru