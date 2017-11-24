«Парк чудес Галилео» дарит подарки в честь дня рождения

«Парку чудес Галилео» в Красноярске исполняется три года — всю неделю в честь праздника гостей ждут акции, беспроигрышная лотерея и секретные экскурсии.

С 11 по 16 декабря каждый третий в компании сможет посетить «Парк чудес Галилео» бесплатно. Чтобы принять участие в акции, необходимо показать администратору ссылку на новость (фото с купоном) или сообщить об условиях акции на кассе.

Для самых любопытных гостей пройдут секретные экскурсии. На них расскажут о том, как придумывали и создавали экспонаты, почему «Зеркальный лабиринт» такой огромный, зачем нужна собственная «Лаборатория» и куда пропал «Техник Петрович». Начало экскурсий в 13:00, 14:00 и 15:00.

«Сотни тысяч красноярцев уже успели посетить это необычное и загадочное место на правом берегу нашего города. Лучший подарок для нас — это гости, поэтому мы ждем детей и взрослых у себя на празднике. С 11 декабря и до конца недели мы дарим подарки!» — рассказали в «Парке чудес Галилео».

Действительно, «Парк чудес Галилео» всю неделю будет дарить подарки посетителям. 16 декабря (в субботу) каждый гость сможет принять участие в беспроигрышной лотерее и выиграть сувениры, билеты в парк, настольные игры и другие полезные призы.



ООО «ПЧГ24» ИНН 5402569163, ОГРН 1135476164108, сроки проведения акции: с 11.12 по 16.12 2017 года. Условия акции и информацию о правилах проведения, количестве призов, месте и порядке их получения уточняйте по тел. (391) 278-31-76 и на сайте.