В Красноярске стартует конкурс проектов на участие в «Культурной Универсиаде-2019»

7 декабря в Красноярске стартовал прием заявок на конкурс творческих проектов, победители которого войдут в культурную программу XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Конкурс пройдет по нескольким номинациям:

профессиональные исполнительские и пластические искусства (музыка, танцы, театральные постановки, архитектура, живопись и прочее);

народное художественное творчество (фольклор, декоративно-прикладное искусство, художественные ремесла, этническая музыка);

альтернативные виды искусства, виды молодежного творчества (электронная музыка, инсталляция, компьютерная графика, видеоарт, стендап и прочее);

мультижанровые проекты, массовые уличные мероприятия.

Для участия в конкурсном отборе необходимо подготовить пакет документов. В него войдут концепция или сценарный план проекта, список необходимого оборудования и смета расходов, обоснование уникальности проекта, описание должностных обязанностей участников и другое. Дополнительные баллы заявители смогут получить за электронную презентацию проекта, фотографии или видео с примерами работ конкурсанта, рекомендации партнеров или дипломы по итогам участия в других конкурсах.

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Оценкой проектов займется комиссия, в которую войдут известные деятели культуры и искусства Красноярского края, представители Дирекции Зимней универсиады-2019, Законодательного Собрания, Министерства культуры, Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития региона. Специалисты учтут общественную значимость проектов, охват аудитории, соотношение затрат и ожидаемых результатов. Во внимание примут успешный опыт предыдущих работ конкурсантов, наличие проектной команды, партнеров, а также использование новых методик и технологий.

Победителями отбора признают проекты, набравшие максимальное количество баллов от членов конкурсной комиссии. Они получат ресурсную и информационную поддержку для воплощения в жизнь своих идей. Во время Студенческих игр лучшие коллективы смогут выступить с творческими номерами, разместить арт-объекты и художественные локации на городских площадках, в учреждениях культуры и Парке Универсиады.

К участию в «Культурной Универсиаде» приглашают коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является организация культурных мероприятий или молодежного творчества.

Заявки принимаются от претендентов со всей России. По итогам конкурса будет отобрано не более восьми победителей по всем номинациям. Заявки принимаются до 9 апреля 2018 года.

Подробная информация о конкурсе и регистрация участников — на официальном сайте Студенческих игр в разделе «Культурная Универсиада». Вопросы по процедуре отбора можно задать по электронной почте: a.berezinskaya@krsk2019.ru (Анастасия Березинская).