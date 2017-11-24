В Красноярске мужчину жестоко избили и бросили на обочине (видео)

В Красноярске посреди проезжей части на ул. Партизана Железняка жестоко подрались двое молодых людей. Драку сняли на видео свидетели и выложили в социальную сеть, ролик смонтировали из двух фрагментов.

На кадрах видно, что двое молодых мужчин подрались прямо посреди дороги. Один из них упал и после этого не встал. Второй мужчина несколько раз пнул его и ушел, а избитый мужчина остался лежать на дороге, закрыв голову руками. Рядом с ним остановился автомобиль скорой помощи, из него вышел медработник. На этом первая часть ролика заканчивается.

Во второй части записи, которая сделана с другого ракурса, видно, что пострадавшего мужчину утащили с дороги.

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Молодой человек волок его за руку, при этом на избитом задралась верхняя одежда, оголив туловище. Парень уложил пострадавшего в сугроб на обочине, пнул и ушел.

В полиции Newslab.ru рассказали, что драка произошла в ночь со 2 на 3 декабря: «Заявление поступило от очевидцев». В полиции уточнили, что избитый мужчина жив, больше о нем пока ничего не известно.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства драки.