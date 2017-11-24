Дайджест Newslab.ru за 7 декабря: Дорогие вузы и драка на дороге

В Красноярске мужчину жестоко избили и бросили на обочине. Смотрите, что творится на наших дорогах!

Кафе Yoshi: живой или мертвый? Судьба заведений в подвальчике на пр. Мира, увы, весьма незавидная — хипстерское кафе с енотом во всю стену не выжило из-за высоких цен и бестолковой кухни, безликая кофейня ушла в мир иной по причине собственной унылости, и вот третья попытка — тадам! — паназиатское нечто под вывеской Yoshi. Посмотрим, будет ли у сказки счастливый конец?

«Мы помогаем украшать город!»: как устроен «Дон Коробочкин». Своим рождением «Дон Коробочкин» обязан компании MDI Tech, которая вот уже два года занимается в Красноярске лазерной и фрезерной обработкой, дизайн-проектированием и созданием предметов из натуральных материалов. Со временем разноплановое производство решено было разделить на несколько проектов — так и появился «Дон Коробочкин», отвечающий за производство предметов интерьера, сувениров и подарочной упаковки. Мы побывали на производстве, пообщались с руководителем и готовы рассказать, как устроен мир дерева, станков и подарков.

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