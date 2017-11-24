Новый открытый каток и вечер хорошего настроения: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске в пятницу, 8 декабря.

Сегодня красноярцы наконец увидят небо. Всю неделю в городе было облачно и пасмурно, а сегодня наконец-то ясно и без осадков. Температура днем тоже приятная, всего −9 °C. Кто не на работе — гулять, гулять, гулять!

С сегодняшнего дня начнет работать ледовая площадка на стадионе «Рассвет» (ул. Высотная, 2л, стр.1). В этом году она стала гораздо больше — спортшкола залила каток на площади всего стадиона, а не только на футбольном поле, как раньше. Открытие пройдет в 16:00, после чего красноярцы смогут покататься.

Расписание работы катка: понедельник — выходной. Со вторника по пятницу каток работает с 16:00 до 22:00, в выходные с 12:00 до 22:00. Касса открыта до 21:00. Входной билет для взрослых стоит 50 рублей, для детей — 30. Прокат коньков для взрослых 100 рублей, детских — 80 рублей. Заточить коньки: взрослым — 60 рублей, детям — 50 рублей.

Центр путешественников проведет для красноярцев необычную экскурсию. Что в ней особенного? Во-первых, она ночная, во-вторых, автобусная, в-третьих, бесплатная. Участникам предстоит колесить по городу и разгадывать тайны достопримечательностей. Только есть два условия: надо заранее записаться вот здесь и быть старше 18 лет. Сбор в 20:00 в Центре путешественников (ул. Карла Маркса, 49).

Если неделя выдалась тяжелой, сходите на вечер хорошего настроения (тоже, кстати, 18+). Лучшие юмористы Красноярска наверняка смогут развеять грусть-печаль. Шоу начнется в 21:00 в ресторане «Традиция» (ул. Бограда, 134), стоимость билетов 700-1000 рублей.

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