Красноярцам рассказали о способе предотвращения рака желудка

Компания «Инвитро» предложила красноярцам новый вариант проверки организма на наличие хеликобактерной инфекции, которая является одной из причин возникновения рака желудка.

Хеликобактер пилори (от лат. Helicobacter Pylori) — бактерия, которая активно изучается медиками. Она попадает в организм человека в детстве, когда иммунитет еще не сформирован, через бытовые контакты. Также бактерия может развиваться в момент снижения иммунитета из-за болезней или употребления алкоголя.

У 10-15 % людей, в организм которых попала бактерия, может развиться язвенная болезнь или обычный гастрит. В 5 % случаев гастрит переходит в хроническую проблему и рак желудка.

«При частых болях в верхней части живота вы получите направление на гастроскопию (ФГДС). Эта процедура сложная для организма, но при ярко выраженных симптомах болезни желудка другого варианта обследования организма пока нет. Идти на ФГДС ради профилактики решится не каждый. Однако указанная бактерия опасна как раз тем, что долгое время может быть в организме, но никак не проявлять себя», — уточнили в компания.

«Инвитро» предлагает новый вариант проверки организма на наличие хеликобактерной инфекции — 13С-уреазный дыхательный тест. Пациент натощак делает выдох в специальный мешок, выпивает тестовый раствор и через полчаса выдыхает в другой мешок. Пробы воздуха транспортируются в лабораторию, где прибор оценивает результат — нужно ли продолжать обследование и идти на гастроскопию или можно обойтись ежегодной проверкой по выдыхаемому воздуху.

Узнать подробнее о тесте и других анализах компании «Инвитро» можно узнать по тел.: 8-800-234-40-50 или сайте.