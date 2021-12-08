Заглохшая иномарка попала в ДТП перед Коммунальным мостом

В Красноярске на ул. Вейнбаума произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Авария произошла вечером 7 декабря, около 21:30. Автомобили Toyota и Acura столкнулись за остановкой общественного транспорта «Театра оперы и балета», перед въездом на Коммунальный мост.

Как рассказали Newslab.ru в ГИБДД, за рулем автомобиля Acura была 49-летняя женщина. Ее автомобиль заглох посреди дороги. Красноярка не успела выйти и поставить знак аварийной остановки, когда в ее машину врезался автомобиль Toyota. За рулем второго автомобиля был 27-летний молодой человек.

В полиции сообщили, что в результате аварии пострадала автоледи: «Женщина получила незначительные травмы». Остальные участники не пострадали.

В полиции добавили, что оба водителя были трезвыми.