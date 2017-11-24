Перед Новым годом Красноярская магистраль назначила дополнительный поезд

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги, планирующих встретить Новый год в Хакасии, Енисейским филиалом АО «ФПК» назначен дополнительный поезд № 658 сообщением Красноярск — Абакан.

Он отправится из Красноярска в пятницу, 29 декабря, в 20:20, и прибудет в Абакан в субботу, 30 декабря, в 9:00 по местному времени. В состав дополнительного поезда войдут 5 купейных и 9 плацкартных вагонов.

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Оформить проездной документ пассажиры могут в кассах, через официальный сайт ОАО «РЖД», мобильное приложение «РЖД пассажирам», а также с помощью транзакционных терминалов самообслуживания (ТТС) на железнодорожном вокзале Красноярска.

Телефон Единого справочного информационно-сервисного центра ОАО «РЖД», по которому можно узнать расписание движения поездов дальнего следования — 8-800-775-00-00.