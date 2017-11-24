«Отступать было некуда»: красноярские бизнесмены сразились в футбол

6 декабря в Красноярске в манеже «Футбол-Арена «Енисей» прошли матчи девятого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы чемпионата, в дивизионе «А» «Бриз» переиграл «Мир Красок» — 4:2, АДК уничтожила оборону «Гросса» — 15:1, а «Красфарма» неожиданно легко расправилась с «Енисеем» — 7:2.

Константин Зыков («Красфарма»): «Мы ехали на игру, зная, что половины состава не будет. Сыграли теми, кто есть, и всё получилось. Проигрывать уже надоело. Очень рад, что все-таки одержали первую победу. Считаю, что мы не зря заявились в Дивизион „А“, приобрели необходимый опыт в противостоянии с соперниками высокого уровня. У моей мамы день рождения сегодня, попросил пацанов ее порадовать. Наш вратарь провел отличный поединок, просто лучший игрок матча».

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В дивизионе «В» «РиноСервис» и «Арбан» устроили праздник атакующего футбола, завершившийся в пользу «РС» — 12:7, «Красэнерго» одолела «PegasFly» — 5:3, а «Рич Фэмили» с огромным трудом вырвал победу у АВМП — 4:3.

Александр Яров («Красноярскэнерго»): «Удалось победить за счет силы воли и характера. Мы уже обыгрывали этого соперника, поэтому, знали, как играть с ним. Главный матч у нас впереди. Заключительный тур станет определяющим. В первом круге сыграли с „Рич Фэмили“ вничью, надо понять свои ошибки в той встрече и постараться их не повторить. Главное, нужно усилить игру в обороне, допускаем слишком много оплошностей».

В дивизионе «С» «ЛДК» разгромил «Радиосвязь» — 6:0 и за тур до окончания чемпионата обеспечил себе первое место, «Стальмонтаж» гарантировал себе серебряные награды, взяв верх в поединке с «Горэлектротрансом» — 5:2, а «СУЭК» продолжил сражение за призовую тройку, победив «Аэропорт Емельяново» — 3:1.

Валентин Шевляков («СУЭК-Красноярск»): «Отступать нам было некуда, максимально настроились, собрались, понимали, что необходимо побеждать. После пропущенного гола пришлось непросто, спасибо Игорю Чупрову, выручил, когда я уже ничем не мог помочь. Отмечу его и Алексея Михеева, здорово сыгравшего в нападении. Но вообще, все молодцы».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY