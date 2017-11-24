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«Отступать было некуда»: красноярские бизнесмены сразились в футбол
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«Отступать было некуда»: красноярские бизнесмены сразились в футбол

8 декабря 18:40
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6 декабря в Красноярске в манеже «Футбол-Арена «Енисей» прошли матчи девятого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы чемпионата, в дивизионе «А» «Бриз» переиграл «Мир Красок» — 4:2, АДК уничтожила оборону «Гросса» — 15:1, а «Красфарма» неожиданно легко расправилась с «Енисеем» — 7:2.

Константин Зыков («Красфарма»): «Мы ехали на игру, зная, что половины состава не будет. Сыграли теми, кто есть, и всё получилось. Проигрывать уже надоело. Очень рад, что все-таки одержали первую победу. Считаю, что мы не зря заявились в Дивизион „А“, приобрели необходимый опыт в противостоянии с соперниками высокого уровня. У моей мамы день рождения сегодня, попросил пацанов ее порадовать. Наш вратарь провел отличный поединок, просто лучший игрок матча».

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В дивизионе «В» «РиноСервис» и «Арбан» устроили праздник атакующего футбола, завершившийся в пользу «РС» — 12:7, «Красэнерго» одолела «PegasFly» — 5:3, а «Рич Фэмили» с огромным трудом вырвал победу у АВМП — 4:3.

Александр Яров («Красноярскэнерго»): «Удалось победить за счет силы воли и характера. Мы уже обыгрывали этого соперника, поэтому, знали, как играть с ним. Главный матч у нас впереди. Заключительный тур станет определяющим. В первом круге сыграли с „Рич Фэмили“ вничью, надо понять свои ошибки в той встрече и постараться их не повторить. Главное, нужно усилить игру в обороне, допускаем слишком много оплошностей».

Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Угощение для игроков и болельщиков

В дивизионе «С» «ЛДК» разгромил «Радиосвязь» — 6:0 и за тур до окончания чемпионата обеспечил себе первое место, «Стальмонтаж» гарантировал себе серебряные награды, взяв верх в поединке с «Горэлектротрансом» — 5:2, а «СУЭК» продолжил сражение за призовую тройку, победив «Аэропорт Емельяново» — 3:1.

Валентин Шевляков («СУЭК-Красноярск»): «Отступать нам было некуда, максимально настроились, собрались, понимали, что необходимо побеждать. После пропущенного гола пришлось непросто, спасибо Игорю Чупрову, выручил, когда я уже ничем не мог помочь. Отмечу его и Алексея Михеева, здорово сыгравшего в нападении. Но вообще, все молодцы».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY

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