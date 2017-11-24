Библия феминизма, Александр Панайотов и старинная музыка: новая неделя в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на предстоящей рабочей неделе, с 11 по 15 декабря.

Если вы хотите разобраться, откуда есть пошел феминизм и что он из себя должен представлять, приходите в понедельник, 11 декабря, в Краевую библиотеку (ул. Карла Маркса, 114). В салоне искусств (ауд. 2-11) кандидат исторических наук Евгения Меер прочитает лекцию «Библия феминизма: „Второй пол“ Симоны де Бовуар». Начало в 18:30, участие бесплатное. Возьмите с собой читательский билет, чтобы попасть в библиотеку. Если у вас его нет, можно будет оформить разовый или постоянный.

Железногорский театр кукол «Золотой ключик» покажет красноярцам спектакль «Зощенко» во вторник, 12 декабря. Премьера состоится в 19:00 в Доме актера (ул. Бограда, 26). Сходить стоит как минимум потому, что попасть на этот спектакль в закрытом городе будет куда сложнее. Постановка по рассказам известного сатирика не оставит зрителей равнодушными. Стоимость билета 350 рублей, возрастное ограничение 16+.

Финалист пятого сезона шоу «Голос» Александр Панайотов споет красноярцам в среду, 13 декабря. Певец выступит в концертном зале «Гранд холл Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) с программой «Непобедимый». Артист исполнит хиты из предыдущих альбомов, полюбившиеся песни проекта «Голос», а также новые песни. Начало в 19:00, стоимость билетов от 1000 до 3200 рублей.

Четверг, 14 декабря, станет настоящим праздником для поклонников классической музыки. Ансамбль солистов Московской филармонии выступит с программой «Академия старинной музыки». Артисты играют на старинных инструментах с использованием барочных смычков, передавая дух и смысл музыки далеких эпох. Всемирно известный коллектив выступит в малом зале красноярской филармонии (площадь Мира, 2Б). Начало в 19:00, стоимость билетов от 150 до 400 рублей.

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В пятницу, 15 декабря, красноярский музыкальный театр (проспект Мира, 129) порадует горожан спектаклем «Собака на сене». Комедийная постановка расскажет о том, как богатая и знатная вдова влюбилась в собственного секретаря, и что из этого получилось. Начало в 19:00, стоимость билетов от 400 до 600 рублей. Возрастное ограничение 16+.

Обо всех интересных событиях, которые пройдут в Красноярске, можно почитать в нашей афише.

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