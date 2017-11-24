Закрытый съезд и танцы в «Пилоте»: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске понедельник, 11 декабря.

У наступившего понедельника есть немного общего с прошедшими выходными. По крайней мере, так говорят синоптики. Погода будет почти как на выходных: около −10°C, облачно и небольшой снег.

Несмотря на обещания, съезд на Партизана Железняка сегодня не откроют. Две крайние правые полосы на ул. Авиаторов на пересечении со съездом на ул. Партизана Железняка перегородили бетонными блоками ещё 21 ноября. Их должны были убрать сегодня, но в мэрии объявили, что полосы останутся закрытыми до 24:00 17 декабря. То есть ещё неделю. Там продолжают строить ливневую канализацию к будущей ледовой арене.

Тех, кто готов пренебречь этим и вальсировать, приглашают на занятие по общей танцевальной подготовке в молодежный центр «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10). Программа занятия включает упражнения на укрепление мышц и выносливости, на растяжку и чувство равновесия. Красноярцев от 14 до 30 лет ждут к 20:00. Занятие бесплатное, с собой нужны сменка, удобная одежда и хорошее настроение.

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