С Красноярской магистрали отправили почти 7 млн тонн грузов

В ноябре промышленные предприятия Красноярского края и Хакасии отправили со станций Красноярской магистрали почти 7 млн тонн различных грузов. Это на 4,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Красноярской железной дорогой погружено:

угля — 4,6 млн тонн (+9,9 % к аналогичному периоду 2016 года);

цветной руды — 485,2 тыс. тонн (+6,9 %);

нефти — 1,05 млн тонн (+2,3 %);

цветных металлов — 129,6 тыс. тонн (+0,3 %);

лесных грузов — 254,4 тыс. тонн (-17,5 %);

строительных грузов — 77,4 тыс. тонн (-15,7 %);

промсырья — 51,5 тыс. тонн (-23,4 %).

железной руды — 44,7 тыс. тонн (-47,3 %);

цемента — 34,9 тыс. тонн (-10,9 %);

грузы в контейнерах — 108 тыс. тонн (+17,8 %).

Всего за 11 месяцев погрузка на КрасЖД достигла 71,2 млн тонн грузов. Это на 6,1 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Грузооборот за январь-ноябрь 2017 года увеличился на 5,1 % и составил 113,3 млрд тонно-километров.