Ачинск одним из первых городов Красноярского края принял бюджет на 2018 год

Ачинские депутаты на сессии 8 декабря утвердили отчет главы города за 2017 год и приняли бюджет на 2018 год и плановые периоды 2019-2020 гг..

Доходная часть бюджета Ачинска ежегодно увеличивается. В следующем году относительно первоначального бюджета этого года сумма вырастет на 10 миллионов рублей. В целом доходы составят 2 млрд. 402 млн. рублей, а расходная часть — 2 млрд. 451 млн. рублей. Дефицит — около 50 млн. рублей. Бюджет отвечает среднесрочным, долгосрочным программам и сформирован в соответствии с требованиями бюджетного кодекса РФ и лимитами минфина Красноярского края. В течение месяца проект бюджета города рассматривался на заседаниях постоянных комиссий горсовета и прошел публичные слушания.

Мэр Ачинска Илай Ахметов в своем отчете рассказал о социально-экономическом развитии, об исполнении бюджета, о том, какая работа проводилась для его пополнения; о действующих муниципальных программах; о проведенных мероприятиях в сфере культуры и спорта и другом.

На сессии также были озвучены итоговые финансовые показатели. Доходы в бюджет города за 2017 год составили 2 миллиарда 547 миллионов рублей, расходы — 2 миллиарда 803 миллиона рублей. Ачинск по-прежнему находится на третьем месте среди городских округов Красноярского края по уровню собственных доходов (впереди только город Красноярск и Норильск).

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В 2017 году общий процент расходов социальной направленности составил 72,5 %. Профинансированы 13 муниципальных программ на общую сумму 2 млрд 679 млн рублей. Снижение расходов на 148 миллионов рублей по сравнению с 2016 годом обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований из краевого бюджета в связи с окончанием реализации 4 этапа переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Сегодня Ачинск принимает участие в 12 государственных программах Красноярского края и одной федеральной — «Развитие физической культуры и спорта в РФ». В сравнении с 2016 годом удалось привлечь дополнительные 42 миллиона рублей в бюджет города в рамках партнерских соглашений с АО «АНПЗ ВНК» и АО «РУСАЛ Ачинск». Все средства направлены на социальное развитие города.